Xbox Game Pass accoglie Undertale: l'indie al debutto su Series X|S e One

Microsoft non intende affatto rallentare: dopo aver arricchito Xbox Game Pass con tanti giochi Bethesda e annunciato l'arrivo di Outriders nel servizio immediatamente al day-one, il colosso di Redmond allunga il backlog di tutti i giocatori su Xbox One e Series X|S con un'altra novità: Undertale|

Uno dei migliori giochi indipendenti degli ultimi anni debutta domani 16 marzo su Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, e festeggia l'evento facendo immediatamente il suo ingresso nel catalogo in continua espansione di Game Pass. Coloro che non gradiscono i vincoli di un abbonamento possono acquistare una copia del gioco al prezzo di 14,99 euro. Undertale supporterà gli Achievement di Xbox e i salvataggi cloud, ma non Xbox Play Anywhere, non sarà quindi possibile sincronizzare i salvataggi con la versione PC.

"Finalmente pubblicato per la quinta volta", recita scherzosamente il trailer che potete visionare anche voi in apertura di notizia. Già disponibile su PC, Mac OS, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch, Undertale è un classico indie ideato da Toby Fox dall'aspetto retrò in cui ogni interazione e ogni mostro del gioco sono unici e irripetibili. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Undertale..