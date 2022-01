Xbox Game Pass accoglierà i giochi Activision-Blizzard, la conferma di Microsoft

Activision-Blizzard è da oggi una compagnia di Microsoft, con il colosso di Redmond che ha inglobato l'azienda di Bobby Kotick per una cifra pari a 70 miliardi di dollari. La clamorosa trattativa avrà dei risvolti anche per i contenuti offerti all'interno di Xbox Game Pass.

Nello svelare i primi dettagli riguardanti la sua nuova gigantesca acquisizione, ancora più di impatto rispetto a quella di Bethesda, Microsoft ha svelato che i contenuti ludici offerti da Activision-Blizzard saranno introdotti all'interno del già ricco catalogo di Xbox Game Pass. Non ci sono informazioni particolarmente dettagliate per il momento, ma la compagnia di Redmond ha confermato che "a breve, offriremo il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, compresi sia i nuovi titoli che i giochi dal loro catalogo". Gli abbonati potranno dunque aspettarsi le produzioni provenienti da Beenox, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Toys for Bob, Treyarch, e molti altri studi ancora.

Il servizio di gaming on demand è già riconosciuto come il fiore all'occhiello dell'offerta che Microsoft propone all'interno del settore videoludico, e questa svolta rischia di essere particolarmente determinante nei prossimi anni a venire. Tutto questo in attesa di conoscere i nuovi giochi in arrivo a gennaio. Un leak ha suggerito che Xbox Game Pass accoglierà Windjammers 2, Hitman Trilogy e altri titoli ancora.