Xbox Game Pass accoglierà presto Ubisoft Plus? Arriva la smentita ufficiale

Forse in funzione dei dubbi generati dallo scambio di battute social tra Ubisoft e Microsoft che ha preceduto il reveal di Rainbow Six Extraction su Game Pass e di Ubisoft Plus su Xbox, l'azienda francese ritiene di dover smentire le suggestioni della community sul possibile arrivo di Ubisoft+ su Xbox Game Pass.

Riallacciandosi ad una delle tante domande postegli dagli utenti dopo l'annuncio dell'ingresso day one di Rainbow Six Extraction nella ludoteca dei titoli fruibili "gratis" dagli iscritti al Game Pass tanto su PC quanto su sistemi Xbox, i gestori del profilo Twitter ufficiale di Ubisoft sottolineano come "Ubisoft+ sarà un abbonamento separato dal Game Pass, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ricevere le novità che condivideremo con voi, comprese le tempistiche di lancio di Ubisoft+ su Xbox".

Il chiarimento del colosso videoludico transalpino pone così un freno alla ridda di indiscrezioni circolate in rete nei mesi scorsi sull'arrivo di Ubisoft Plus su Xbox Game Pass, con rumor e si sono intensificati fino a esplodere poche ore fa con l'incomprensione generata dalle modalità scelte dalle due aziende per comunicare l'ingresso di Ubisoft+ nell'ecosistema Xbox e di Rainbow Six Extraction nel servizio in abbonamento di Microsoft.

Pochi minuti prima del reveal, infatti, i curatori dei social di Ubisoft e Xbox Game Pass hanno catturato le attenzioni della community con un singolare scambio di post che alludeva all'arrivo di importanti sorprese che avrebbero interessato, appunto, gli abbonati al servizio della casa di Redmond. Ad ogni modo, solo con il tempo capiremo se la partnership tra Microsoft e Ubisoft appena rafforzata favorirà il futuro ingresso nel Game Pass di un numero maggiore di titoli della compagnia francese.