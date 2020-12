Xbox Game Pass: Ace Attorney Trilogy presto gratis? Lo suggerisce Microsoft

Non bastasse la scorpacciata di giochi gratis di dicembre su Xbox Game Pass, dai profili social di Microsoft arrivano ulteriori segnali che preannunciano l'ingresso di Ace Attorney Trilogy nuova tornata di titoli accessibili dagli iscritti al servizio in abbonamento per PC Windows 10, Xbox One, Series X/S e Android.

L'anticipazione sull'approdo della trilogia di Phoenix Wright nel Game Pass è arrivata con un simpatico siparietto che ha visto per protagonisti gli autori della serie di "avventure in tribunale" di Capcom, il team social della divisione Xbox e il canale Twitter di Square Enix che gestisce la comunicazione sull'IP di Dragon Quest.

L'apprezzamento tra software house giapponesi per l'ingresso di Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta su Xbox Game Pass, quindi, sembrerebbe fare da sfondo a una nuova collaborazione tra Capcom e Microsoft per portare Ace Attorney Trilogy nel catalogo digitale del servizio in abbonamento verdecrociato.

Nell'attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti dalle parti in causa, vi ricordiamo che di recente i gestori dei profili Twitter della casa di Redmond hanno scherzato con Sony e con gli sviluppatori di SIE Santa Monica per l'arrivo di Kratos su Xbox tramite Fortnite, con la skin dedicata all'iconico eroe della saga di God of War che, inutile sottolinearlo, era e rimane in esclusiva per console PlayStation.