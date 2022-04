Xbox Game Pass: un nuovo action 2D disponibile al day one su PC e console

Il catalogo di Xbox Game Pass continua ad espandersi senza sosta, e lo fa accogliendo al day one un nuovo action game in grafica 2D che potrebbe interessarvi parecchio se siete amanti delle sfide.

Stiamo parlando di Unsouled, un ruolistico di stampo action realizzato in pixel art dagli sviluppatori di Megusta Game e curato dall'editore NEOWIZ. Se accetterete la sfida proposta da Unsouled farete bene a tenere sempre alta la guardia: ogni nemico è in grado di approfittare rapidamente dei vostri errori e mettervi al tappeto. Per avere la meglio sugli avversari non basterà attaccare a testa bassa, ma sarà necessario concatenare una serie di attacchi tanto spettacolari quanto letali: "Esegui varie combo di abilità e contrattacchi per il massimo danno. Usa il sistema "Abyss" per dare un'occhiata più da vicino alle meccaniche uniche del gioco. I giocatori potrebbero essere tentati di ridurre le impostazioni di difficoltà, ma padroneggiare il vero combattimento richiede pratica".

Oltre alle combo potrete servirvi dei contrattacchi, naturalmente basati sul rapporto "maggiore il rischio, più grande la ricompensa". Se effettuati al tempo giusto, infatti, queste contromosse sono in grado di decimare più nemici alla volta. Sarà utile, infine, sfruttare gli ambienti interattivi per riuscire a far gli avversari con più facilità e furbizia. Potete apprendere di più sul titolo visitando la pagina Steam di Unsouled, ora disponibile su Xbox Game Pass su PC e console.

Unsouled è soltanto uno dei tanti giochi giunti nel catalogo di Xbox Game Pass nel mese di aprile.