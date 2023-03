Xbox Game Pass e il futuro con Activision: CoD, Diablo e Crash nell'infografica fan made

In base alle ultime novità sul CMA e l'affare in discesa tra Microsoft e Activision, il sogno degli abbonati a Xbox Game Pass di accedere all'enorme catalogo di videogiochi del publisher statunitense si fa sempre più concreto.

L'ultima infografica fan made condivisa sui social da Idlesloth sintetizza alla perfezione le speranze della community verdecrociata: l'immagine, infatti, mostra i numerosi videogiochi destinati ad approdare nel catalogo del Game Pass nei mesi successivi all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Tra i tanti titoli citati dall'infografica amatoriale troviamo i capitoli più recenti della serie di Call of Duty e le avventure platform di Spyro e Crash, come pure i giochi di Skylanders e Tony Hawk's Pro Skater, Guitar Hero Live e l'attesissimo action GDR Diablo 4.

Nell'elenco stilato da Idlesloth, oltretutto, mancano World of Warcraft, i titoli 'legacy' di Sierra Entertainment o Blizzard e i giochi che vengono indicati da Microsoft come uno dei principali motivi dell'enorme investimento da circa 70 miliardi di dollari per acquisire Activision, ossia le esperienze mobile di King e del publisher americano ambientate negli universi di Candy Crush e Call of Duty.

A prescindere dall'esito del matrimonio tra Activision e Microsoft, Xbox Game Pass riceverà una mole gigantesca di giochi nel 2023, da Forza Motorsport a Starfield passando per Redfall, Minecraft Legends e i titoli multipiattaforma come Lies of P e Hollow Knight Silksong.