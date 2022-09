Xbox Game Pass: addio ad Aragami 2, A Plague Tale Innocence e altri giochi a settembre

A margine del lancio ufficiale del Piano Famiglia di Xbox Game Pass (ma solo in Irlanda e Colombia per il momento), Microsoft ha aggiornato l'app Xbox per stilare l'elenco dei videogiochi destinati ad abbandonare il servizio in abbonamento da metà settembre.

Stando all'anticipazione offertaci dalla stessa casa di Redmond, la lista dei giochi in partenza dal catalogo di Xbox e PC Game Pass comprenderà l'action game a base di ninja Aragami 2, l'esperienza sandbox a mondo aperto Craftopia, il kolossal ruolistico Final Fantasy XIII, l'avventura a tinte musicali The Artful Escape e A Plague Tale Innocence, lo struggente viaggio di Amicia e Hugo in una Francia medievale sconvolta dalla peste che, comunque, ripartirà a ottobre anche su Game Pass con A Plague Tale Requiem.

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal catalogo il 15 settembre 2022

Aragami 2

A Plague Tale: Innocence

Flynn: Son of Crimson

Final Fantasy XIII

I Am Fish

Skatebird

The Artful Escape

Bug Fables

Craftopia

Lost Worlds: Beyond the Page

Mighty Goose

Cosa ne pensate dei giochi che abbandoneranno a breve il servizio in abbonamento di Microsoft? A chi ci segue, ricordiamo che presto verranno annunciati i nuovi titoli in arrivo nel catalogo del Game Pass; nel frattempo, possiamo consolarci con l'ingresso nel Game Pass di Immortality, Immortals Fenys Rising e altri giochi.