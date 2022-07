Xbox Game Pass: addio a Carrion, Cris Tales e altri giochi dal 15 luglio

Nell'ottica di un costante rinnovamento dell'offerta ludica e contenutistica riservata agli abbonati a Xbox e PC Game Pass, Microsoft si prepara a rimuovere diversi videogiochi dal servizio in vista dell'annuncio dei prossimi arrivi in catalogo.

Come di consueto, l'imbeccata sui giochi che diranno presto addio all'abbonamento di Microsoft ci arriva direttamente dall'app mobile di Xbox Game Pass. La sezione sui "Giochi Presto non Disponibili" preannuncia l'abbandono dal servizio di cinque videogiochi, tanto su Xbox One e Series X/S quanto su PC e Xbox Cloud Gaming.

Nell'elenco dei titoli in procinto di lasciare l'offerta riservata agli iscritti al Game Pass di Microsoft ritroviamo il roguelike Children of Morta, il metroidvania horror Carrion, il JRPG Cris Tales (qui trovate la nostra recensione di Cris Tales), il roguelite in pixel art Atomicrops e il singolare 'picchiaduro con la palla' Lethal League Blaze.

Per tutti i videogiochi elencati, il termine ultimo per poterli fruire su Xbox e PC Game Pass è fissato per la sera di venerdì 15 luglio. In attesa di scoprire quali titoli entreranno nel Game Pass nella prima metà di luglio, vi ricordiamo che da inizio mese è disponibile Far Cry 5 gratis su PC, Xbox e Cloud.