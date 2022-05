Xbox Game Pass: addio a Dark Alliance, Greedfall e ad altri giochi da metà giugno

Contestualmente all'annuncio dei nuovi giochi gratis di giugno su Xbox Game Pass, i curatori del blog di Xbox Wire stilano l'elenco dei titoli che abbandoneranno a metà mese il catalogo del servizio in abbonamento su PC, console Xbox e, per chi è iscritto al tier Ultimate, in game streaming su Xbox Cloud Gaming.

Nell'ottica di una costante evoluzione dell'offerta riservata ai propri abbonati, la casa di Redmond precisa che dalla sera del 15 giugno non sarà più possibile fruire "gratuitamente" le versioni PC e Xbox di diversi videogiochi.

L'elenco stilato da Microsoft comprende il GDR Greedfall, l'iconica avventura Limbo e l'esperienza ruolistica ibridata ai card game Darkest Dungeon. A questi, si aggiungono poi il party game Worms Rumble e l'action fantasy Dungeons & Dragons Dark Alliance.

Darkest Dungeon (PC, Xbox e xCloud)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PC, Xbox e xCloud)

Greedfall (PC, Xbox e xCloud)

Limbo (PC, Xbox e xCloud)

Worms Rumble (PC, Xbox e xCloud)

Ciascuno dei videogiochi citati da Microsoft può essere fruito dagli abbonati al Game Pass fino al 15 giugno: da qui a metà mese, chi desidera acquistare i titoli in questione può sfruttare il proprio abbonamento a Xbox Game Pass per accedere allo sconto fisso del 20% sul prezzo di listino di tutti i giochi presenti nel catalogo del servizio.