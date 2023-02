Xbox Game Pass: addio a Recompile, CrossFireX e altri giochi da metà febbraio

A pochi giorni di distanza dall'annuncio delle new entry di gennaio e febbraio su Xbox Game Pass, la casa di Redmond stila l'elenco dei videogiochi destinati ad abbandonare il servizio da metà febbraio.

Nell'ottica di un costante aggiornamento dell'offerta riservata agli abbonati al Game Pass, Microsoft ci informa quindi che a partire da metà mese non sarà più possibile accedere a diversi videogiochi su PC, console Xbox e Xbox Cloud Gaming.

L'elenco dei titoli in procinto di dire addio al servizio verdecrociato di Microsoft comprende, purtroppo, l'ottimo metroidvania in pixel art Infernax, l'avventura tra Metroid e Matrix Recompile e il 'sandbox d'assedio' Besiege, come pure lo sparatutto CrossFireX. Eccovi la lista completa dei giochi che lasceranno presto il servizio in abbonamento della casa di Redmond:

Xbox Game Pass - giochi in uscita dal catalogo

Recompile

Skul: The Hero Slayer

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Besiege

CrossFireX

Infernax

Tutti i videogiochi appena elencati abbandoneranno Xbox Game Pass nella giornata di mercoledì 15 febbraio. Per rimanere in tema, vi proponiamo il nostro ultimo approfondimento sulla gigantesca mole di giochi in arrivo su Game Pass nel 2023, da Starfield a Forza Motorsport passando per Lies of P, Atomic Heart, Hollow Knight Silksong, Redfall e STALKER 2.