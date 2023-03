Xbox Game Pass è un affare per gli sviluppatori: No More Robots spiega perché

L'arrivo di Xbox Game Pass ha comportato uno dei maggiori cambiamenti nell'industria videoludica negli ultimi anni, tuttavia non tutti sono convinti che il modello mutuato dai servizi in abbonamento dedicati alle serie TV sia compatibile con l'industria videoludica.

A spiegarci i motivi per cui Xbox Game Pass risulta un affare per gli sviluppatori abbiamo la testimonianza di Mike Rose, fondatore del publisher indipendente No More Robots.

Secondo Rose, l'inserimento di un gioco su Game Pass elmina il rischio finanziario del progetto, poiché i termini economici vengono concordati in anticipo con Microsoft invece di dover attendere l'esito dei dati di vendita. La considerevole base di abbonati di Game Pass garantisce anche una grande base di giocatori al momento del debutto, il che significa che lo studio può concentrarsi sul supporto con contenuti post-lancio. Secondo Rose, la disponibilità su Game Pass incentiva in maniera esponenziale l'utenza ad acquistare gli eventuali DLC. Quando un proprio titolo è stato lancaito al day one sul servizio, No More Robots ha constatato che la playerbase Xbox supera di gran lunga quella di qualsiasi altra piattaforma.

A fronte di questi vantaggi, c'è anche da dire che Microsoft stessa ha dichiarato che Xbox Game Pass cannibalizza le vendite dei giochi secondo il modello tradizionale. Questa il pensiero di Rose al riguardo: "Abbiamo sicuramente avuto titoli che hanno venduto meglio quando sono entrati su Game Pass e ne abbiamo avuti altri che, dopo essere stati aggiunti o rimossi, non hanno fatto registrare alcun cambiamento nelle vendite. Nessuno sviluppatore o editore ha idea di quante copie il loro gioco avrebbe venduto su Xbox se non fosse stato lanciato su Game Pass, quindi come è possibile affermare qualcosa con assoluta certezza al riguardo?".

Rose ha poi sottolineato come figurare tra le novità mensili di Xbox Game Pass conceda molta più visibilità di quanto farebbe, ad esempio, un normale lancio su Steam dove vengono pubblicati 200 giochi a settimana e 10.000 all'anno. Il fondatore di No More Robots ha infine precisato di apprezzare anche PlayStation Plus e di voler sfruttare maggiormente il servizio Sony in futuro per la promozione dei propri titoli.

All'opinione di un editore indipendente fa da contraltare quella di un grande publisher come Take-Two, che ritiene che Xbox Game Pass non abbia senso per i tripla A al day one.