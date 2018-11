Xbox Game Pass: Agents of Mayhem, MXGP3 e Thomas Was Alone sono disponibili

I vertici di Microsoft rispettano le tempistiche annunciate nel corso dell'X018 Fan Fest e comunicano l'approdo di tre nuovi titoli nel catalogo digitale degli abbonati a Xbox Game Pass.

Il primo titolo in lista, Agents of Mayhem di Volition, è un frenetico action free roaming ambientato nella dimensione di Saints Row e votato alla cooperativa online che non ha saputo riscuotere il successo commerciale sperato dai suoi ideatori ma che comunque riesce a offrire un'esperienza ludica profonda e divertente.

Il secondo, MXGP3 di Milestone, è il videogioco ufficiale del Campionato mondiale di Motocross della stagione 2017-2018 e promette di regalare decine e decine di ore di divertimento tra una solida campagna principale e un comparto online con un consistente seguito di appassionati delle due ruote (e del fango...ma soprattutto delle due ruote!).

Il terzo, Thomas Was Alone di Mike Bithell, è considerato dalla stampa di settore come uno dei puzzle-platform più originali e ispirati che siano stati proposti dalla scena indie negli ultimi dieci anni, come conferma l'impegno di Bossa Studios e Curve Digital nel trasporre il titolo sulle piattaforme di questa generazione.

L'ingresso nel catalogo digitale di Xbox Game Pass del terzetto di nuovi videogiochi è accompagnato da un simpatico messaggio su Twitter che celebra il Giorno del Ringraziamento, l'importante festività americana e canadese avvenuta proprio ieri: "La gente dice che è impossibile giocare tre titoli contemporaneamente con una coscia di tacchino in una mano e una forchettata di patate nell'altra e ha assolutamente ragione".

Anche in ragione dei numerosi aggiornamenti propostici da Microsoft, a partire dal prossimo 30 novembre il catalogo di Xbox Game Pass verrà "snellito" con la fuoriuscita di sette titoli dall'offerta riservata agli abbonati: Brothers A Tale of Two Sons, Casey Powell Lacrosse 16, Resident Evil 0, Sherlock Holmes The Devil’s Daughter, The Technomancer, This War of Mine: The Little Ones e Mega Man 10.