Xbox Game Pass, le aggiunte di luglio: disponibile da oggi un nuovo gioco!

Tra i nuovi videogiochi in arrivo su Xbox Game Pass, è ora disponibile la prima new entry di luglio, esordita proprio quest'oggi nel catalogo del servizio verdecrociato.

A partire da lunedì 3 luglio, gli abbonati a Xbox Game Pass possono infatti procedere con il download gratuito di Arcade Paradise. Sviluppato da Nosebleed Interactive, il divertente Indie mette i giocatori alla guida dell'attività di famiglia, una piccola lavanderia. Il settore tuttavia non sembra destare eccessivamente l'interesse della protagonista, determinato a incrementare i profitti soltanto per trasformare il negozio in un paradiso arcade.

Con una selezione di trentacinque cabinati a disposizione tra cui scegliere, è tempo di abbandonare gli indumenti sporchi in favore del divertimento videoludico anni Novanta. Simpatica celebrazione delle origini del gaming, con excursus sino all'epoca dei 32-bit, Arcade Paradise è ora incluso nel catalogo Xbox Game Pass, ed è dunque accessibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti PC e console abbonati al servizio Microsoft.



Esordito sul mercato nel corso dell'estate 2022, l'originale Indie edito da Wired Productions si è conquistato l'approvazione di una nutrita community, che ne hanno amato le atmosfere e le caratteristiche. Per maggiori informazioni, ricordiamo che potete scoprire ogni dettaglio sul gioco nella nostra recensione di Arcade Paradise.