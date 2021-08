Xbox Game Pass: ad agosto arriva anche una ondata di giochi Codemasters

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di agosto, tra questi sono presenti anche alcuni titoli Electronic Arts e sopratutto una selezione di racing game targati Codemasters per gli abbonati Game Pass Ultimate/EA Play.

Tra i giochi EA troviamo Skate per console e Skate 3 per Cloud, entrambi disponibili dal 5 agosto. Il 10 agosto invece Codemasters porterà i suoi racing di punta su Game Pass Ultimate, disponibili su console della famiglia Xbox: DiRT 4, DiRT Rally, DiRT Rally 2.0, F1 2020 e GRID.

I titoli EA e Codemasters si aggiungono agli altri giochi della prima metà di agoato tra cui Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Starmancer, Dodgeball Academia, Curse of the Dead Gods, Art of Rally e l'attesissimo Hades.

Un mese di agosto bollente su Xbox Game Pass, con EA che approfitta della sinergia con Microsoft per proporre agli abbonati i titoli più acclamati dello studio inglese, ora sotto l'ala protettiva del publisher americano dopo l'acquisizione avvenuta lo scorso anno.

Lasciano invece il catalogo Game Pass, GTA V (8 agosto), Darksiders Genesis, Final Fantasy VII (versione originale, non il remake uscito nel 2020), Don't Starve Giant Edition, Train Sim World 2020, Crossing Souls e Ape Out, tutti giocabili fino al 14 agosto e non più disponibili dal giorno successivo.