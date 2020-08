Xbox Game Pass di agosto: c'è anche Devil May Cry 5 tra i giochi in uscita

Svelato il nuovo logo di Xbox Game Pass in vista dell'arrivo della nextgen con Xbox Series X e dell'apertura ufficiale di Project xCloud, Microsoft annuncia i giochi che sono destinati ad abbandonare il catalogo del servizio in abbonamento entro metà agosto.

Dopo aver celebrato il successo di Microsoft Flight Simulator e degli altri titoli degli Xbox Game Studios su PC, la divisione videoludica di Microsoft preannuncia l'uscita dalla ludoteca digitale del Game Pass di cinque titoli tra PC Windows e Xbox One.

Il primo e, forse, più importante gioco che si appresta a lasciare il servizio è Devil May Cry 5. Assieme al capolavoro action di Capcom, nella lista dei titoli in uscita da Xbox Game Pass su console troviamo il GDR a mondo aperto Kingdom Come Deliverance e l'avventura a scorrimento Yoku's Island Express. Per quanto concerne Xbox Game Pass su PC, si segnala anche l'uscita di Where the Water Tastes Like Wine e di Space Hulk Tactics.

Tutti e cinque i titoli dovrebbero abbandonare il catalogo del Game Pass tra il 15 e il 16 agosto, per essere "rimpiazzati" dalla nuova tornata di giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Microsoft come il primo episodio di Tell Me Why e le produzioni targate Xbox Game Studios rappresentate da Wasteland 3, Microsoft Flight Simulator e Battletoads.