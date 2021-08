Xbox Game Pass di agosto: Hades e tanti giochi EA Play in arrivo gratis su PC e Xbox

Con l'annuncio della prima tornata di videogiochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto, Microsoft ricorda l'ingresso nel catalogo del capolavoro indie Hades e conferma l'approdo nel servizio di tanti titoli, tra cui molti giochi EA Play fruibili su PC e Xbox dai membri Ultimate.

L'offerta agostana del Game Pass sarà perciò particolarmente ricca di sorprese, di novità e, con esse, di universi digitali da esplorare sfogliando una rosa di giochi quantomai ampia. Al già citato ingresso del divino roguelike Hades, da qui alla prima metà del mese di agosto la ludoteca digitale di Xbox Game Pass accoglierà infatti Katamari Damacy Reroll, Curse of the Dead Gods, Art of Rally e diversi titoli Electronic Arts e Codemasters come parte di un aggiornamento contenutistico per EA Play, compreso tra i bonus riservati agli iscritti a Game Pass Ultimate.

5 agosto

Curse of the Dead Gods - PC, Xbox e Cloud

Dodgeball Academia - PC, Xbox e Cloud

Katamari Damacy Reroll - PC, Xbox e Cloud

Lumines Remastered - PC, Xbox e Cloud

Skate - Xbox

Skate 3 - Cloud

Starmancer - PC

10 agosto

Dirt 4 - PC e Xbox

Dirt Rally - PC e Xbox

Dirt Rally 2.0 - PC e Xbox

F1 2020 - PC e Xbox

Grid - PC e Xbox

12 agosto

Art of Rally - PC, Xbox e Cloud

13 agosto

Hades - PC, Xbox e Cloud

Contestualmente all'arrivo di questa ricca infornata di videogiochi, assisteremo all'inevitabile ricambio rappresentato dai giochi che abbandoneranno il Game Pass a metà agosto: Grand Theft Auto V lascerà il servizio già dall'8 agosto, mentre dal 15 agosto non sarà più possibile fruire gratuitamente su Xbox Game Pass Darksiders Genesis, Final Fantasy VII, Don't Starve Giant Edition, Train Sim World 2020, Crossing Souls e Ape Out.