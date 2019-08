Xbox Game Pass di agosto: un leak svela l'arrivo di Devil May Cry 5 nel catalogo?

Secondo quanto riferito da un membro della community di ResetEra, sulla dashboard Xbox One dell'utente sarebbe apparsa l'immagine di Devil May Cry 5 tra i titoli in arrivo entro breve nel catalogo di Xbox Game Pass.

A riprova del leak, l'utente di ResetEra ha deciso di pubblicare una foto che ritrae, appunto, la dashboard di Xbox One con l'immagine che anticipa l'arrivo di DMC 5 nel servizio in abbonamento di Microsoft. L'indiscrezione, come possiamo facilmente intuire, ha scatenato la reazione immediata degli altri membri del forum videoludico, senza però trovare conferma da nessun altro utente della community.

Nonostante la casa di Redmond abbia annunciato di recente la nuova tornata di videogiochi previsti in arrivo nel Game Pass entro metà agosto, i vertici della divisione Xbox di Microsoft potrebbero avere in serbo per noi delle grandi sorprese in vista della prossima edizione della Gamescom. Come preannunciato, infatti, alle ore 17:00 italiane di lunedì 19 agosto sarà trasmessa dagli stand della fiera di Colonia una puntata speciale di Inside Xbox, durante la quale potrebbero essere svelati i nuovi videogiochi della ludoteca digitale del Game Pass.

In attesa di capire come si evolverà la faccenda, ricordiamo a chi ci segue che, grazie a Devil May Cry 5 e a capolavori come Resident Evil 2 e Monster Hunter World, Capcom ha ottenuto ricavi strepitosi nella prima metà del 2019.