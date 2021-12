Xbox Game Pass aiuta il mercato, per Piscatella: effetti 'amplificati' sui giochi inclusi

Dopo l'ingresso di Halo: Infinite nel servizio, l'ultimo mese dell'anno non è ancora terminato per l'abbonamento di casa Microsoft, con nuovi giochi in arrivo a dicembre 2021 su Xbox Game Pass.

Tra Mortal Kombat XI e The Gunk, le new entry sono ancora numerose, per un anno complessivamente notevole per gli utenti che hanno usufruito della sottoscrizione. Non a caso, molti dei migliori giochi del 2021 identificati dal Los Angeles Times, tra Psychonauts 2 e The Artful Escape of Francis Vendetti, sono presenti nel catalogo Xbox Game Pass. Ma il servizio aiuta il mercato videoludico oppure ne frena la crescita?

Secondo l'analista statunitense Matt Piscatella, l'abbonamento di casa Microsoft si è per ora dimostrato un grande alleato dell'industria videoludica. Per diverse ragioni, afferma infatti lo studioso, la presenza di un gioco nel catalogo Xbox Game Pass ne amplifica immediatamente la portata, portandolo all'attenzione di un pubblico che diversamente avrebbe potuto non transitare mai di fronte alla sua vetrina. Un effetto che porta ad esempio a vendite maggiori dei giochi Xbox Game Pass anche su eventuali altre piattaforme di pubblicazione. Ovviamente, i riflettori del servizio possono rappresentare un'arma a doppio taglio, in grado di affossare una produzione accolta poco favorevolmente dagli abbonati.



Quali sono i giochi che avete apprezzato di più su Xbox Game Pass nel corso del 2021?