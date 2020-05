Xbox Game Pass: Alan Wake e Minecraft Dungeons tra i nuovi giochi di maggio

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del servizio Xbox Game Pass su Xbox One a partire da oggi. L'elenco dei titoli in arrivi è piuttosto nutrito e include anche Alan Wake, che ha da poco festeggiato il decimo anniversario.

Da giovedì 21 maggio gli abbonati possono scaricare Alan Wake e Cities Skylines Xbox Edition, il 26 arriverà invece Minecraft Dungeons mentre Golf with Your Friends è già disponibile dal 19 maggio, quest'ultimo ha debuttato a sorpresa nei gironi scorsi, non essendo stato annunciato come parte della lineup di maggio 2020.

Xbox Game Pass Maggio 2020

Golf with Your Friends - 19 maggio

Alan Wake - 21 maggio

Cities Skylines Xbox Edition - 21 maggio

Minecraft Dungeons - 26 maggio

Dal 29 maggio invece non faranno più parte del servizio #IDARB, Brothers A Tale of Two Sons, Hydro Thunder Hurricane, The King of Fighters '98 Ultimate e Old Man's Journey. A maggio Microsoft ha offerto Red Dead Redemption 2 gratis su Xbox Game Pass, il gioco è ancora disponibile in catalogo, scaricabile gratis a costo zero da tutti gli abbonati. Restiamo in attesa di annunci riguardo la lineup di giugno 2020 per gli iscritti Game Pass su Xbox One e PC Windows 10.