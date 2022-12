Xbox Game Pass: alieni, mech e postini tra i giochi che usciranno dal catalogo

Nell'ottica di un aggiornamento costante dell'offerta videoludica riservata ai propri abbonati, Microsoft accompagna l'annuncio dei primi giochi di dicembre su Xbox Game Pass con l'elenco dei titoli che, purtroppo, sono destinati a lasciare il servizio verdecrociato tra pochi giorni.

Dalla sera del 15 dicembre, tutti gli iscritti a Xbox e PC Game Pass non potranno più fruire 'gratuitamente' diversi videogiochi. Nella lista dei partenti dal Game Pass ritroviamo lo sparatutto cooperativo Aliens Fireteam Elite, l'avventura sci-fi Breathedge, il GDR Dragon Quest XI e l'esperienza narrativa Firewatch.

Sempre da metà dicembre non sarà più possibile consegnare lettere nel placido universo di Lake, combattere i Decepticon in Transformers Battlegrounds e andare in buca su EA Play con Rory McIlroy PGA Tour.

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal servizio il 15 dicembre

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Xbox e PC)

Breathedge (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Firewatch (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Lake (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Neoverse (Cloud e Xbox)

Race with Ryan (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Xbox) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Cloud, Xbox e PC)

Tutti i videogiochi appena elencati, lo ricordiamo, possono essere acquistati con uno sconto del 20% dagli iscritti a Xbox Game Pass fino alla loro uscita dal servizio in abbonamento.