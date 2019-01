Xbox Game Pass: altri quattro giochi in arrivo a gennaio

Con un messaggio pubblicato su Twitter, Microsoft ha annunciato l'arrivo di altri quattro giochi nella lineup Xbox Game Pass di gennaio, che si andranno ad aggiungere ai titoli già pubblicati all'inizio del mese.

Purtroppo non ci sono dettagli in quanto i nomi dei giochi sono stati oscurati, dall'immagine però sembra che due titoli siano previsti per questa settimana e altri due per la prossima. I nuovi giochi andranno ad aggiungersi al catalogo di gennaio che include ARK Survival Evolved, Life is Strange 2, Farming Simulator 17, Absolver, Just Cause 3, Aftercharge e Ultimate Marvel vs Capcom 3.

A fine gennaio usciranno invece da Xbox Game Pass Letter Quest Remastered, The Escapists The Walking Dead, Riptide GP Renegade e Tom Clancy's The Division. Restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft sui nuovi giochi del mese.