Xbox Game Pass ama Halloween: tutti i giochi horror disponibili nel catalogo

Immergersi in un bel gioco dell'orrore ci sembra un ottimo modo per trascorrere la serata di Halloween. Se siete abbonati a Xbox Game Pass potete anche considerarvi piuttosto fortunati, dal momento che all'interno del catalogo sono inclusi un bel po' di titoli spaventosi giocabili senza alcun costo aggiuntivo.

Avete letteralmente l'imbarazzo della scelta: sono più di trenta i giochi horror pronti all'avvio disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass.

Tutti i giochi horror disponibili in Xbox Game Pass

Alan Wake's American Nightmare

Alien: Isolation

Back 4 Blood

Carrion

The Dark Pictures: Man of Medan

DayZ

Dead by Daylight

Dead Space (Xbox Game Pass Ultimate via EA Play)

Dead Space 2 (Xbox Game Pass Ultimate via EA Play)

Dead Space 3 (Xbox Game Pass Ultimate via EA Play)

Dead Space: Ignition (Xbox Game Pass Ultimate via EA Play)

DOOM 3

LIMBO

The Evil Within

The Evil Within 2

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's 2

Five Nights at Freddy's 3

Five Nights at Freddy's 4

Five Nights at Freddy's 1-4

The Medium

Outlast 2

Resident Evil 7

Secret Neighbor

State of Decay

State of Decay 2

Visage

The Walking Dead: A Telltale Game Series

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead: A New Frontier

We Happy Few

World War Z

Visage

Zombie Army 4: Dead War

Ce n'è per tutti i gusti, dai survival horror in prima persona come Alien Isolation, Resident Evil 7, Outlast e Visage, all'esperienze /competitive cooperative come Dead by Deadlight, Zombie Army 4: Dead War e il recentissimo Back 4 Blood. A chi preferisce la terza persona segnaliamo The Medium e i giochi della serie The Evil Within, mentre per gli amanti delle avventure decisionali ci sono The Dark Pictures: Man of Medan e le stagioni di The Walking Dead. Ai più nostalgici consigliamo DOOM 3, le cui atmosfere horror di discostano dai recenti capitoli della serie, e i Dead Space in retrocompatibilità, in attesa del Remake di Dead Space.