Xbox Game Pass: AMD regala abbonamenti per chi acquista CPU Ryzen e GPU Radeon

Il colosso tecnologico di Sunnyvale celebra la partnership con Microsoft per Halo Infinite offrendo in regalo dei pacchetti con abbonamenti mensili a Xbox Game Pass su PC agli acquirenti di diversi modelli di processori Ryzen e schede grafiche Radeon.

La promozione avrà ufficialmente inizio nella giornata di martedì 26 ottobre e proseguirà fino al 30 gennaio 2022, coinvolgendo gli store digitali più famosi e numerose catene commerciali. L'iniziativa lanciata da AMD prevede l'accesso gratuito per un mese ai privilegi offerti dall'abbonamento PC a Xbox Game Pass, su tutti la possibilità di attingere liberamente a un vasto catalogo di videogiochi che annovera centinaia di titoli.

Da qui a fine 2021, su Game Pass arriveranno anche tre attesissime esclusive Microsoft come Age of Empires 4, Forza Horizon 5 e Halo Infinite, di conseguenza il mese di accesso gratis al servizio consentirà agli acquirenti di CPU e GPU AMD di giocare a questi e a tanti altri titoli sfruttando il proprio PC gaming aggiornato con le ultime tecnologie Ryzen e Radeon dell'azienda californiana.

Per poter aderire alla promozione e ricevere il Coupon per il mese gratuito di Xbox Game Pass su PC, bisognerà acquistare presso gli store che partecipano all'iniziativa una scheda video della famiglia Radeon RX (nel range compreso tra la GPU 6600 e il modello RX 6900 XT) oppure un processore Ryzen Serie 5, 7 o 9. Il codice presente nel Coupon potrà essere utilizzato per riscattare il mese di iscrizione al Game Pass su PC entro e non oltre il 30 giugno 2022.