Xbox Game Pass, a quanto ammonta il numero di abbonati? Le stime parlano di 41,7 milioni

Circa un mese fa, il profilo LinkedIn di un dirigente Xbox ha svelato il numero di abbonati ad Xbox Game Pass, il quale si attesterebbe circa sui 29 milioni di utenti attivi. Ciò nonostante, le recenti stime effettuate dalla società londinese Omdia, operante in UK, hanno fatto emergere una situazione diversa: Game Pass ha 41,7 milioni di abbonati.

Il dato in questione è stato rapportato con i risultati conseguiti dalla controparte Sony: PlayStation Plus avrebbe un numero di utenti all'attivo maggiore (parliamo di 50,1 milioni di gamer), sebbene i suddetti 41,7 milioni di sottoscrizioni al servizio di gaming on demand targato Microsoft raggiunga risultati superiori alla casa di Kyoto per quel che concerne la struttura dei prezzi di Game Pass. "Secondo le nostre stime, alla fine del 2023 quasi la metà degli abbonati a Game Pass avrà il livello Ultimate".

I dubbi permangono nell'industry circa la validità del modello di business in questione, sebbene una ricerca stima che gli abbonamenti gaming nel 2027 frutteranno 22 miliardi di dollari. In ogni caso, a sancire il successo di Game Pass ed il raggiungimento dei 41,7 milioni di abbonati vi è anche la recente acquisizione del gruppo Activision-Blizzard, che rappresenterà un'opportunità senza precedenti per la casa di Redmond e per il mondo di Xbox Game Pass. Come dichiarato da Severin, "L'acquisizione avrà indubbiamente un impatto positivo sugli abbonamenti", portando ad una maggiore migrazione dei publisher verso Game Pass e le relative controparti.