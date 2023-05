Xbox Game Pass: da Amnesia The Bunker a Dordogne, i nuovi giochi di giugno 2023

Il mese di giugno è alle porte e con esso anche una nuova infornata di videogiochi per Xbox e PC Game Pass. Nel corso delle prossime due settimane si affacceranno nel catalogo ben otto differenti videogiochi, diversi dei quali immediatamente al day one. Scopriamoli tutti!

Car Mechanic Simulator 2021 Cloud, Console e PC 1 giugno

Come promette fin dal titolo, Car Mechanic Simulator 2021 è una simulazione che vi mette nei panni di un riparatore di autovetture. In quanto proprietari di un'autofficina, dovete farvi strada nel settore elaborando un totale di 72 vetture con oltre 4000 pezzi unici, arricchendo la gamma di servizi della vostra attività e investendo in nuove aree di lavoro. La ricerca dei bolidi da elaborare può essere effettuata tanto nelle case d'aste, quanto nelle rimesse: nel primo caso servono i soldi, nel secondo tanta fortuna!

Slayers X Terminal Aftermath Vengance of the Slayer Cloud, Console e PC 1 giugno Day One

Aftermath: Vengeance Of The Slayer è un nuovo sparatutto in prima persona in stile retrò ispirato ai vecchi DOOM, sia nelle meccaniche di gioco, sia nella presentazione grafica anni '90. Sette armi, sangue e gore, musica malata di Seepage & Psyko Syndikate e mappe in cui è possibile far saltare ogni cosa: questa è la ricetta ufficiale offerta da Big Z Studios, la software house che ha realizzato questo gioco dal titolo lunghissimo che si pone come un seguito spirituale di Hypnospace Outlaw (anch'esso in arrivo in Game Pass a giugno, o per meglio dire, di ritorno). Nella storia di Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, l'FPS Doom-like è stato infatti creato da Zane Lofton, aka ZANE_ROCKS_36, uno dei personaggi preferiti dai giocatori di Hypnospace Outlaw.

The Big Con Cloud, Console PC 1 giugno

Definita dai suoi autori, i ragazzi di Mighty Well Studios, come una "commedia di formazione", The Big Con offre un colorato ed eccentrico ritratto dell'America degli anni '90 mettendovi nei panni di Ali, una liceale che s'imbarca in un viaggio solitario per cercare di salvare il negozio di videocassette di famiglia. Servono 97 mila dollari per ripagare i debiti e Ali è disposta a tutto pur di riuscire nel suo intento. Con l'aiuto di un esperto truffatore, impara l'arte del furto per poi inerpicarsi in borseggi e colpi sempre più complessi. Nei suoi panni dovete dunque aggirarvi nelle differenti aree di gioco, collezionando indizi e conversando con i bersagli per mettere a segno la rapina perfetta. Ad assistervi c'è anche un fantasma strambo, un distillato degli anni '90 con occhiali da sole e cappello all'indietro, che fornisce suggerimenti e funge da supporto morale.

Amnesia The Bunker Cloud, Console, PC dal 6 giugno Day One

Amnesia The Bunker è il nuovo capitolo della serie horror in prima persona di Frictional Games. Stavolta l'avventura si svolge in un claustrofobico bunker della Prima Guerra Mondiale, dove un uomo - il soldato francese Henri Clément - è chiamato a sopravvivere all'oscurità opprimente e alle entità che si celano al suo interno. Nei panni di Henri dovete cercare un modo per sopravvivere ingegnandovi con le poche risorse a disposizione. Per questo nuovo capitolo della serie gli sviluppatori hanno messo a punto un sistema randomizzato, che rende ogni partita diversa dall'altra generando conseguenze inaspettate. La minaccia in agguato nel bunker (un piccolo mondo di gioco sandbox) rappresenta una presenza costante e sempre in movimento che reagisce alle azioni del giocatore in maniera imprevedibile.

Hypnospace Outlaw per Cloud, Console e PC 6 giugno

Hypnospace Outlaw è un simulatore di internet anni '90 che vi permette di visitare un'ampia varietà di siti web, tenere d'occhio una casella di posta fittizia e dare la caccia ai trasgressori. Voi vestite i panni di un impiegato della Hypnospace Enforcer, il cui compito è quello di scoprire violazioni di copyright, atti di cyberbullismo e altro ancora (Zane Lofton, che abbiamo nominato poco sopra, è il responsabile di una pagina web che si prende gioco delle persone, stabilendo se sono cool o meno). Nel tempo libero, invece, potete personalizzare il desktop dell'HypnOS come meglio credete, scaricando sfondi, screen saver e bot di supporto per tenervi compagnia. Serve in ogni caso una buona conoscenza della lingua inglese per godersi l'esperienza. Hypnospace Outlaw aveva già fatto parte in passato di Game Pass, dunque possiamo parlare di un ritorno a tutti gli effetti.

Rune Factory 4 Special Cloud, Console e PC 8 giugno

Rune Factory 4 Special è un'esperienza a cavallo tra gioco di ruolo e simulatore di fattoria che vi mette nei panni di un eroe o un'eroina con il compito di governare un castello e far crescere la città. In Rune Factory 4 Special potete condurre un'ampia varietà di attività: coltivare campi, allevare mostri, catturare pesci, preparare piatti gustosi e fabbricare potenti equipaggiamenti, quest'ultimi indispensabili durante le spedizioni al di fuori delle mura cittadine, dove invece bisogna padroneggiare magie e armi per sconfiggere i mostri. Una volta rientrati in città, è poi possibile fare amicizia con una moltitudine di personaggi non giocanti e godersi la vita con concorsi e feste stagionali.

Stacking per Cloud e Console 8 giugno

Stacking è un puzzle/adventure in terza persona sviluppato da Double Fine Productions. Ambientato in un mondo vintage abitato da matrioske russe viventi, vi mette nei panni di Charlie Blackmore, la matrioska più piccola al mondo, il cui compito è quello salvare la sua famiglia dal malvagio industriale conosciuto come "Il Barone". Essendo piccolissimo, il protagonista può saltare all'interno di cento bambole tutte differenti tra loro per dimensioni e aspetto, in modo da sfruttare le loro caratteristiche peculiari ed avanzare nei livelli di gioco, impreziositi da cutscene e le musiche ispirate ai film muti di inizio secolo.

Dordogne Cloud, Console e PC 13 giugno Day One

Dordogne è una nuova e promettente esperienza narrativa che consente di rivivere i ricordi d'infanzia di Mimi esplorando i panorami acquarellati dipinti a mano della Dordogna, regione francese ricca di castelli e di monumenti di alto rilievo storico e paesaggistico. Rievocando momenti, panorami, profumi, suoni e sensazioni, avete l'opportunità di prendervi una pausa dalla vita di tutti i giochi e dai videogiochi più impegnativi e "rumorosi". Nel frattempo, potete scoprire la storia di Mimi, tenere un diario della sua vita e dei suoi viaggi, e confrontare le sue scelte adulte con i ricordi d'infanzia e i segreti di famiglia perduti.

I giochi che verranno rimossi dal catalogo

Sono parecchi i giochi in uscita dal catalogo di Game Pass. Oggi 31 maggio, come vi abbiamo già ampiamente avvisato, rappresenta l'ultimo giorno utile per giocare a Europa Universalis, Evil Genius 2 World Domination, FIFA 21, Floppy Knights e Lawn Mowing Simulator, mentre il 15 giugno verranno rimossi Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 e Total War Three Kingdoms. Giocateci finché potete oppure acquistate i titoli di vostro interesse approfittando dello sconto del 20% riservato agli abbonati.