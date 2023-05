Xbox Game Pass: Amnesia The Bunker guida l'elenco dei giochi d'inizio giugno

Dopo aver portato il grande calcio di FIFA 23 e la magia di Planet of Lana su Game Pass, Microsoft stila l'elenco dei videogiochi destinati ad approdare nel catalogo del proprio servizio in abbonamento nella prima metà del mese di giugno.

In attesa delle ulteriori (e altamente probabili) sorprese legate al Game Pass che potrebbero giungere dall'Xbox Games Showcase dell'11 giugno, la casa di Redmond si appresta ad arricchire la ludoteca digitale del proprio servizio.

Tra i tanti videogiochi in procinto di sbarcare su Xbox e PC Game Pass segnaliamo ad esempio l'esperienza survival horror Amnesia The Bunker, la commovente avventura Dordogne e il GDR Rune Factory 4 Special. Eccovi allora l'elenco completo della cosiddetta 'Wave 1' dei videogiochi in arrivo su Game Pass nel corso del mese di giugno 2023:

30 maggio

Chicory A Colorful Tale (Xbox, PC e Cloud)

Farworld Pioneers (Xbox e PC)

1 giugno

Car Mechanic Simulator 2021 (Xbox, PC e Cloud)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Xbox, PC e Cloud)

The Big Con (Xbox, PC e Cloud)

6 giugno

Amnesia: The Bunker (Xbox, PC e Cloud)

Hypnospace Outlaw (Xbox, PC e Cloud)

8 giugno

Rune Factory 4 Special (Xbox, PC e Cloud)

Stacking (Xbox e Cloud)

13 giugno

Dordogne (Xbox, PC e Cloud)

In funzione dell'aggiornamento costante del catalogo del Game Pass, dal 15 giugno gli iscritti al servizio non potranno più accedere 'gratuitamente' a Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 e Total War: Three Kingdoms.