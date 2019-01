Xbox Game Pass: anche Just Cause 3 e Absolver in arrivo per gennaio 2019

Dopo l'ingresso anticipato del primo episodio di Life is Strange 2 e di ARK Survival Evolved, la lineup di gennaio del Game Pass di Xbox One (e Xbox One X) comincia a prendere forma e si prepara ad accogliere una nuova serie di videogiochi per la gioia di coloro che hanno deciso di abbonarsi a questo servizio.

Dalle pagine del blog istituzionale di Xbox Wire, la Community Lead della divisione Xbox di Microsoft Megan Spurr conferma le indiscrezioni di Mike Ybarra e annuncia la nuova serie di giochi che entrerà a far parte del catalogo digitale del Game Pass nel corso della prima metà del mese di Gennaio 2019.

Oltre ai già citati Life is Strange 2 e ARK Survival Evolved, a partire dal 3 gennaio gli abbonati al servizio potranno scaricare "gratuitamente" Farming Simulator 17, uno dei capitoli meglio riusciti della celebre serie di "simulazioni di vita contadina" di Focus Home Interactive.

Il 7 gennaio sarà invece il turno di Absolver, l'intrigante progetto di Sloclap che fonde l'esperienza ruolistica offerta dagli action-adventure in terza persona ai picchiaduro a incontri.

L'ultima portata della ricca dieta a base di videogiochi che Microsoft ha pensato di proporre agli abbonati al Game Pass per festeggiare nel migliore dei modi il nuovo anno comprenderà infine l'action free roaming degli studi Avalanche Just Cause 3 e lo sparatutto competitivo in arena Aftercharge, entrambi previsti per il 10 gennaio.

Nel corso del mese, con ogni probabilità, verranno aggiunti altri titoli al catalogo di Xbox Game Pass, esattamente come accaduto negli ultimi mesi.