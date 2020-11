Xbox Game Pass, annunciati 11 nuovi giochi: in arrivo anche il catalogo EA Play

Nemmeno il tempo di metabolizzare le novità della prima metà di novembre, che gli abbonati a Xbox Game Pass devono già prepararsi all'arrivo di un'altra selezione di giochi. A questo giro, è la più corposa mai vista dal lancio del servizio.

Xbox Game Pass, innanzitutto, saluterà per bene il lancio di Xbox Series X|S dando il benvenuto a 11 nuovi giochi, in base al seguente calendario:

Gears Tactics (Android & Console) - 9 novembre Destiny 2: Oltre la Lucet (Android & Console) - 10 novembre Planet Coaster: Console Edition (Android & Console) - 10 novembre Tetris Effect: Connected (Console & PC) - 10 novembre Final Fantasy VIII Remastered (Console & PC) - 12 novembre Gonner2 (Android) - 12 novembre Streets of Rogue (PC) - 12 novembre Ark: Survival Evolved - Explorer’s Edition (Android, Console & PC) - 17 novembre Halo MCC: Halo 4 (PC) - 17 novembre River City Girls (Android, Console & PC) - 19 novembre Star Renegades (Android & Console) - 19 novembre

Non è finita qui! Come già largamente anticipato, a partire da domani 10 novembre il servizio EA Play sarà disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate su console (su Game Pass per PC arriverà invece il 15 dicembre). Ciò significa che, in aggiunta a tutti i giochi del catalogo base di Game Pass, gli abbonati potranno accedere anche alla selezione di Electronic Arts, che include, tra gli altri, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, oltre ai giochi di franchise popolari come Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims. In aggiunta a tutto ciò, una serie di giochi EA potrà anche essere giocata su Android via xCloud: parliamo di Dragon Age: Inquisition, Madden NFL 20, Mass Effect: Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, The Sims 4 e Unravel 2.