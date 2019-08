Xbox Game Pass: annunciati altri 2 giochi per PC e One in arrivo nel catalogo

Pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato la line-up di agosto per Xbox Game Pass, composta da Downwell, Space Hulk Tactics e altri quattro titoli. Evidentemente, la casa di Redmond ha pensato che non fosse abbastanza, aggiungendo così altri due giochi, entrambi targati InXile!

Il primo dei due è in realtà una raccolta, The Bard’s Tale Trilogy per PC e Xbox One. Il suo arrivo è previsto per il 13 agosto, ovvero due settimane prima del lancio di The Bard’s Tale IV: Director’s Cut fissato per il 27 agosto. Quest'ultimo titolo debutterà su Xbox One e PC Windows 10 direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. In questo modo, grazie all'inclusione della trilogia originale, gli abbonati al servizio potranno prepararsi al meglio all'uscita del quarto capitolo della serie. The Bard's Tale IV: Director's Cut, segnaliamo, verrà lanciato lo stesso giorno anche su PlayStation 4.

Il secondo titolo annunciato per Xbox Game Pass è Wasteland 30th Anniversary Edition, per il quale tuttavia dovremo attendere l'ultima parte dell'anno. Anche in questo caso la sua inclusione non è affatto casuale, dal momento che anticiperà il lancio di Wasteland 3 (che sarà presente in forma giocabile alla Gamescom) previsto per la primavera del prossimo anno.

Cosa ne pensate di queste novità? Per chi non lo sapesse, inXile Entertainment è stata acquisita da Microsoft lo scorso novembre. Nonostante ciò, non ha interrotto lo sviluppo multipiattaforma di The Bard’s Tale IV e Wasteland 3.