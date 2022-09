Xbox Game Pass: annunciati 4 nuovi giochi per il 2022, sono tutti di Skybound

I ragazzi di Skybound Games hanno approfittato dello spazio offerto dall'ID@Xbox Fall Showcase per annunciare l'arrivo di quattro dei loro giochi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Entro la fine del 2022, Game Pass accoglierà tra le sue fila quattro giochi pubblicati da Skybound Games, ossia Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan, The Walking Dead: A Telltale Series: The Final Season, The Big Con e Homestead Arcana. Le date precise non sono state rivelate, ma alla fine dell'anno non manca poi molto, dunque il loro lancio non è troppo lontano.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan è un coloratissimo adventure/puzzle/platform in 2.5D basato sulla cattura di creature (ce ne sono ben 60!), mentre The Walking Dead: A Telltale Series: The Final Season rappresenta l'ultimo atto della lunga storia di Clementine raccontata da Telltale Games. The Big Con è un'avventura disegnata a mano che narra di una ladra in viaggio nell'America degli anni '90, infine Homestead Arcana è un gioco fresco di annuncio: si tratta di un farming simulator in tre dimensioni per il momento confermato solo per Xbox Series X|S e PC.

Godetevi un'anteprima dei giochi Skybound in arrivo in Xbox Game Pass nel 2022 grazie al trailer allegato in cima a questa notizia.