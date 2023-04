Xbox Game Pass, annunciati i giochi di aprile: Ghostwire Tokyo e Loop Hero tra le novità

Dopo aver precisato che Quantum Break farà il suo ritorno nel catalogo del suo servizio di gaming on demand, Microsoft ha annunciato l'elenco dei giochi che verranno aggiunti a Xbox Game Pass nel corso della prima metà di aprile.

Apriamo le danze con Loop Hero, disponibile già da oggi per gli abbonati a Xbox Game Pass, sia su console che su PC. Ad affiancarlo troviamo anche Iron Brigade e Ghostwire Tokyo, con quest'ultimo che per molti costituirà il nome di punta di questo mese. Andiamo ad elencarvi di seguito tutte le novità di aprile con relative date di lancio all'interno del servizio.

Loop Hero (Console e PC) – Disponibile ora;

Iron Brigade (Cloud e Console) – 6 aprile;

Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console, e PC) – 12 aprile;

NHL 23 (Console) EA Play – 13 aprile;

Minecraft Legends (Cloud, Console, e PC) – 18 aprile, disponibile al day one su Xbox Game Pass.

Vi segnaliamo inoltre il ritorno nel catalogo del Game Pass di Goat Simulator, che era stato precedentemente rimosso. Lo storico titolo diventato nel tempo un fenomeno di massa torna disponibile nei formati cloud, console e PC. Per quanto riguarda DLC e contenuti aggiuntivi, confermata l'aggiunta della versione di prova in Early Access di EA Sports PGA con EA Play (disponibile da oggi), Jurassic World Evolution 2: Feathered Species Pack (disponibile da oggi), ed Everspace 2 – Full Release per PC (disponibile dal 6 aprile).



Tutto questo in attesa di Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console e PC), The Last Case of Benedict Fox, (Cloud, Console e PC) e Homestead Arcana (Cloud, Console e PC) già confermati per il mese di aprile. Cosa ne pensate delle novità di Xbox Game Pass?

Sulle nostre pagine potete consultare l'elenco dei giochi che verranno rimossi ad aprile dal catalogo del Game Pass.