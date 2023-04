Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di fine aprile e inizio maggio

Come previsto, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi Xbox Game Pass di fine aprile e inizio maggio, con qualche interessante sorpresa destinata ad allietare le giornate di tutti gli abbonati al servizio. Siete pronti? Ecco i nuovi giochi in arrivo!

Oltre a Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly e Homestead Arcana, entro fine mese arriveranno anche Cassette Beasts per PC e sopratutto The Last Case of Benedict Fox, disponibile al day one dal 27 aprile.

Novità Xbox Game Pass aprile e maggio 2023

Minecraft Legends disponibile ora

Coffee Talk 2 Hibiscus & Butterfly 20 aprile

Medieval Dynasty 20 aprile

Homestead Arcana 21 aprile

Cassette Beasts 26 aprile

The Last Case of Benedict Fox 27 aprile

BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition 27 aprile

Redfall 2 maggio

Ravenlok 4 maggio

A inizio maggio invece sarà la volta di Redfall (2 maggio) e Ravenlok (4 maggio), inoltre Microsoft ha annunciato i giochi che abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass a partire dal 30 aprile: Tetris Effect Connected (PC e Xbox), Dragon Quest Builders 2 (PC, Xbox e Cloud), Destroy All Humans! (Xbox, PC e Cloud), Unsouled (PC, console e Cloud) e infine Bugsnax (PC, console Xbox e Cloud).



Cosa ne pensate della lineup Xbox Game Pass di fine aprile e inizio maggio? A voi la parola!