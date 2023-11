Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di dicembre, ci sono anche due giochi Core

Microsoft annuncia oggi la penultima tornata di giochi Xbox Game Pass del 2023. Anche a dicembre, gli abbonati Xbox Game Pass, PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate avranno accesso ad una nuova ondata di giochi da scaricare.

Ai già confermati SteamWorld Build e Against The Storm si aggiungono Far Cry 6, Remnant 2, World War Z Aftermath e Goat Simulator 3. E questo solo per quanto riguarda la prima metà del mese, come di consueto i giochi della seconda parte di dicembre verranno annunciati più avanti, sicuramente prima di Natale.

Nuovi giochi Game Pass dicembre 2023

Remnant II (Cloud, Console, PC) già disponibile

Remnant From The Ashes (Cloud, Console, PC) già disponibile

SteamWorld Build (Cloud, Console, PC) 1 dicembre

Spirit of the North Enhanced Edition (Cloud, Console, PC) 1 dicembre

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console, PC) 5 dicembre

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, Console, PC) 5 dicembre

While the Iron's Hot (Cloud, Console, PC) 5 dicembre

World War Z Aftermath (Cloud, Console, PC) 5 dicembre

Goat Simulator 3 (Cloud, Console, PC) 7 dicembre

Against the Storm (PC) - 8 dicembre

Tin Hearts (Cloud, Console, PC) 12 dicembre

Far Cry 6 (Cloud, Console, PC) 14 dicembre

Inoltre, a dicembre Microsoft aggiorna anche il catalogo Xbox Game Pass Core con due nuovi giochi, ovvero, entrambi in arrivo dal 6 dicembre 2023.