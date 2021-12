Xbox Game Pass: annunciati i giochi di dicembre, ci sono anche Mortal Kombat 11 e The Gunk

Il leak del canale YouTube inglese di Xbox si è rivelato, come previsto, assolutamente corretto, Microsoft ha infatti annunciato la seconda ondata di giochi Xbox Game Pass di dicembre in arrivo da giovedì 16.

Nello specifico gli abbonati potranno scaricare Among Us dal 15 dicembre, dal giorno successivo arrivano Ben 10 Power Trip (Cloud, Console, PC), Broken Age (Cloud, Console, PC), Firewatch (Cloud, Console, PC), The Gunk (Cloud, Console, PC), Lake (Cloud, Console, PC), Mortal Kombat 11 (Cloud, Console, PC), PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console, PC), Race With Ryan (Cloud, Console, PC), Record of Lodoss War Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Console, PC) e Transformers Battlegrounds (Cloud, Console, PC).

Microsoft ha poi annunciato che altri 10 giochi si apprestano a ricevere il supporto per i controlli Touch:

Astria Ascending

Bug Fables The Everlasting Sapling

Dicey Dungeons

Fae Tactics

I Am Fish

One Step From Eden

Ring of Pain

Sable

The Gunk

Infine dal 31 dicembre i seguenti giochi lasceranno il catalogo Xbox Game Pass: Pro Evolution Soccer 2021 (Cloud e Console), The Little Acre (Cloud e Console), Yakuza 0 (Cloud, Console, PC), Yakuza Kiwami (Cloud, Console, PC) e Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, PC).