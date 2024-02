Xbox Game Pass, annunciati i giochi di febbraio: c'è anche Resident Evil 3

In attesa di scoprire cosa ci riserverà l'evento incentrato sul futuro di Xbox, Microsoft ha svelato la lineup dei giochi che si apprestano ad aggiungersi al catalogo di Xbox Game Pass durante il mese di febbraio. Si tratta di un altro mese ricco di novità, sulle quali spicca il nome di Resident Evil 3.

Il survival horror di Capcom, che ha dato nuovo lustro al survival horror con protagonista Jill Valentine, arriverà su Xbox Game Pass il 13 febbraio, andando così ad affiancare Resident Evil 2 aggiunto al catalogo a gennaio. Tra le altre new entry abbiamo anche Bloodstained Ritual of the Night e Madden NFL 24. Di seguito vi riportiamo l'elenco per intero:

Anuchard (Cloud, Console, e PC)

Train Sim World 4 (Cloud, Console, e PC) – 7 febbraio

Madden NFL 24 (Console e PC) – 8 febbraio

Resident Evil 3 (Cloud, Console, e PC) – 13 febbraio

A Little To The Left (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

Bloodstained: Ritual of the Night (Cloud, Console, e PC) – 14 febbraio

PlateUp! (Cloud, Console, e PC) – 15 febbraio

Return to Grace (Cloud, Console, e PC) – 20 febbraio

Curioso il caso di Tales of Arise, che viene citato da Xbox Wire nel titolo dell'articolo dedicato alle novità di febbraio di Xbox Game Pass, ma di cui non troviamo alcun riferimento né nel testo né nella cover ufficiale. Attendiamo dunque eventuali novità da parte della compagnia, per scoprire se anche gli abbonati potranno presto tuffarsi anche nel JRPG di Bandai Namco.