Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di gennaio, c'è Monster Hunter Rise

Dopo una lunga attesa, Microsoft ha annunciato i giochi Xbox Game Pass di gennaio 2023, questo mese gli abbonati a Xbox Game Pass, PC Game Pass e Game Pass Ultimate possono scaricare tre giochi di assoluto spessore.

Parliamo di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Monster Hunter Rise, i giochi della seconda metà del mese verranno invece annunciati più avanti a gennaio.

Giochi Xbox Game Pass gennaio 2023

Persona 3 Portable (Cloud, Console, PC) – 19 gennaio

Persona 4 Golden (Cloud, Console, PC) – 19 gennaio

Monster Hunter Rise (Cloud, Console, PC) – 20 gennaio

Sei giochi abbandoneranno invece il catalogo dal 15 gennaio 2023:

Danganronpa Trigger Happy Havoc (Cloud, Console, PC)

Nobody Saves The World (Cloud, Console, PC)

Pupperazzi (Cloud, Console, PC)

The Anacrusis (Game Preview) (Cloud, Console, PC)

We Happy Few (Cloud, Console, PC)

Windjammers 2 (Cloud, Console, PC)

Tra questi troviamo Windjammers 2, Danganronpa Trigger Happy Havoc, Nobody Saves The World e We Happy Few, su quest'ultimo c'è un chiarimento da fare dal momento che lo studio autore del gioco, Compulsion Games, è di proprietà di Microsoft, tuttavia non si tratta di un gioco first party in quanto i diritti di pubblicazione di We Happy Few appartengono a Gearbox Publishing.

Lo sapevate? Ci sono già alcuni giochi confermati su Xbox Game Pass a febbraio, tra cui Atomic Heart, disponibile su Game Pass al lancio del gioco.