Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi gratis di maggio 2022

Conosciamo già molti dei giochi in arrivo a maggio su Xbox Game Pass ma l'elenco non è completo, o meglio non era completo, dal momento che Microsoft ha annunciato tutti i giochi disponibili su PC Game Pass e Xbox Game Pass nella prima metà del mese.

L'elenco è piuttosto nutrito e include Loot River (ecco la nostra recensione di Loot River), Trek to Yomi di Devolver Digital, Citizen Sleeper e Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition.



Xbox Game Pass nuovi giochi maggio 2022

NBA 2K22 (Cloud e Console) - disponibile ora

Loot River (Cloud, Console, PC) - disponibile ora

Trek to Yomi (Cloud, Console, PC) – 5 maggio

Citizen Sleeper (Cloud, Console, PC) – 5 maggio

Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console, PC) - 10 maggio

Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console, PC) – 10 maggio

This War of Mine Final Cut (Cloud, Console, PC) – 10 maggio

NHL 22 (Console) EA Play – 12 maggio

Ai titoli citati si aggiungono NHL 22,e Eiyuden Chronicle Rising. Per tanti giochi che arrivano, altri si preparano ad abbandonare il servizio in abbonamento. Dal, Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Cloud e Console) non sarà più disponibile mentre ilverranno rimossi Enter The Gungeon (Cloud, Console, PC), Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC), Remnant From the Ashes (Cloud, Console, PC), Steep (Cloud e Console), The Catch Carp and Coarse (Cloud, Console, PC) e The Wild at Heart per Cloud, Console e PC).