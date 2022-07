Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di luglio e sono davvero tanti

Come da calendario, Microsoft ha annunciato oggi i nuovi giochi Xbox Game Pass della prima metà di luglio per Xbox Series X/S, PC, Xbox One e Mobile via Cloud. Una selezione di titoli molto interessante, a partire dal ritorno di Yakuza.

Yakuza Zero, Kiwami e Kiwami 2 tornano su Game Pass dopo essere stati rimossi nei mesi scorsi, indubbiamente una bella notizia per tutti gli appassionati della celebre saga targata SEGA. Di seguito l'elenco completo dei nuovi giochi Xbox Game Pass di luglio 2022:



Xbox Game Pass giochi luglio 2022

Last Call BBS (PC) - 5 luglio

Yakuza 0 (Cloud, Console, PC) - 5 luglio

Yakuza Kiwami (Cloud, Console, PC) - 5 luglio

Yakuza Kiwami 2 (Cloud, Console, PC) - 5 luglio

DJMax Respect V (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Matchpoint Tennis Championships (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Road 96 (Cloud, Console, PC) – 7 luglio

Escape Academy (Console, PC) – 14 luglio

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

Overwhelm (PC) – 14 luglio

PAW Patrol The Movie Adventure City Calls (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

PowerWash Simulator (Cloud, Console, PC) – 14 luglio

invece i seguenti giochi abbandoneranno il catalogo Xbox Game Pass e PC Game Pass: Atomicrops (Cloud, Console, PC)(Cloud, Console, PC) Children of Morta (Cloud, Console, PC) Cris Tales (Cloud, Console, PC) e Lethal League Blaze (Cloud, Console, PC).