Xbox Game Pass, annunciati i nuovi giochi di marzo: Guilty Gear Strive tra le sorprese!

Come da pronostici, Microsoft ha approfittato del primo martedì del mese per annunciare la prima ondata di giochi di marzo per Game Pass, tra novità assolute per l'ecosistema Xbox e horror d'annata.

Game Pass | La prima ondata di marzo 2023

La più grande sorpresa, anche se parzialmente "rovinata" dal leak dei giorni scorsi, è senza dubbio rappresentata da Guilty Gear -Strive-, picchiaduro in due dimensioni di Arc System Works al suo debutto assoluto sulle console Xbox, ma non scherza neppure Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno, anch'esso pronto ad affacciarsi per la prima volta nell'ecosistema di Redmond con la Prince’s Edition. Degni di nota anche Dead Space 2 e Dead Space 3, in arrivo in versione Cloud grazie al contributo di EA Play, la già preannunciata versione console di Valheim e Sid Meier’s Civilization VI. Ecco la lista completa delle novità:

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console e PC) - già disponibile

Dead Space 2 (Cloud) - 9 marzo via EA Play (solo Game Pass Ultimate)

Dead Space 3 (Cloud) - 9 marzo via EA Play (solo Game Pass Ultimate)

Valheim Game Preview (Console) - 14 marzo

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console e PC) - 16 marzo

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince’s Edition (Console e PC) - 21 marzo

I giochi in uscita dal catalogo

Microsoft ha approfittato dell'annuncio dei nuovi giochi per confermare ciò che sapevamo già da qualche giorno. Il 15 marzo verranno rimossi dal catalogo di Game Pass ben 8 giochi, ossia F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls e Zero Escape: The Nonary Games. Terminateli finché avete tempo, oppure approfittate dello sconto del 20% per acqusitare in via definitiva i giochi che v'interessano.