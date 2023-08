Xbox Game Pass: annunciati i giochi della prima metà di agosto

Dopo il debutto dell'ultimo gioco che chiude il mese di luglio per Xbox Game Pass, ecco che Microsoft svela l'elenco dei titoli che vengono aggiunti al catalogo del suo servizio di gaming on demand per la prima metà di agosto.

Oltre a confermarci l'immediata disponibilità di Celeste, disponibile per gli abbonati nei formati PC, console e cloud, tramite le pagine di Xbox Wire Microsoft svela l'elenco delle new entry per la prima metà del mese di agosto, tra cui rientrano Broforce Forever, Limbo e Everspace 2. Di seguito vi riportiamo la lista integrale con tanto di data di lancio e piattaforme di riferimento.

Celeste (Cloud, Console, e PC) – Disponibile Ora

A Short Hike (Cloud, Console, e PC) – 3 agosto

Broforce Forever (Cloud, Console, e PC) – 8 agosto

Limbo (Cloud, Console, e PC) – 9 agosto

Airborne Kingdom (Cloud, Console, e PC) – 10 agosto

Everspace 2 (Cloud e Xbox Series X|S) – 15 agosto

Da segnalare anche l'arrivo di Microsoft Flight Simulator World Update XIV: Central Eastern Europe, espansione dell'apprezzato simulatore di Asobo che "cattura la maestosità, il fascino e il fascino di Cechia, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina" disponibile già da oggi. Cosa ne pensate delle novità di Xbox Game Pass per la prima metà di agosto?