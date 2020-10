Xbox Game Pass: annunciati i giochi di novembre, arrivano Grim Fandango e Celeste

Sono oltre dieci i nuovi giochi in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, una lineup davvero ricchissima che include giochi come Celeste e Grim Fandango Remastered.

In arrivo anche Day of the Tentacle Remastered, Unruly Heroes, Comanche per PC e Deep Rock Galactic, di seguito la lista completa.

Xbox Game Pass Novembre 2020

Carto - (Console e PC) - 27 ottobre

Day of the Tentacle Remastered (Console & PC) - 29 ottobre

Five Nights at Freddy’s (Android, Console & PC) - 29 ottobre

Full Throttle Remastered (Console & PC) - 29 ottobre

Unruly Heroes (Android, Console & PC) - 29 ottobre

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) - 29 ottobre

ScourgeBringer (Android) - 29 ottobre

Celeste (Android, Console & PC) - 5 novembre

Comanche (PC) - 5 novembre

Eastshade (Android, Console & PC) - 5 novembre

Deep Rock Galactic (Android, Console & PC) - 5 novembre

Knights and Bikes (Console & PC) - 5 novembre

ARK Survival Evolved Explorer's Edition - 17 novembre

I giochi evidenziati di seguito riceveranno invece i controlli touch via Cloud tramite aggiornamento gratis:

Dead Cells

Gucamelee! 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hotshot Racing

Killer Instinct

New Super Lucky’s Tale

Slay The Spire

Streets of Rage 4

Tell Me Why

UnderMine

Infine, il 30 ottobre abbandoneranno il servizio After Party, LEGO Star Wars III, Rise & Shine, Tacoma, The Lords of the Rings Adventure Card Game e The Red Strings Club.