Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di novembre, Gungrave GORE tra le novità

A partire da oggi, il catalogo di Xbox Game Pass si è arricchito con gli arrivi di Pentiment e Somerville, ma il servizio di gaming on demand di Microsoft è destinato a proporre un'offerta ancora più ampia e sfaccettata nella seconda metà del mese.

Tra sorprese e nomi già noti, Microsoft ha comunicato l'elenco dei giochi che verranno introdotti all'interno del Game Pass nella seconda metà di novembre. Tra le novità abbiamo l'esplosivo e truculento Gungrave G.O.R.E, e lo strategico Dune: Spice Wars e altri titoli ancora. Di seguito vi riportiamo l'elenco integrale:

Pentiment (Cloud, Console, e PC) - Disponibile ora

Somerville (Cloud, Console e PC) - Disponibile ora

Dune: Spice Wars (Game Preview) (PC) – 17 novembre

Ghostlore (Game Preview) (PC) – 17 novembre

Lapin (Cloud, Console, e PC) – 17 novembre

Norco (Cloud e Console) – 17 novembre

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Console, e PC) – 22 novembre

Insurgency: Sandstorm (Cloud e Console) – 29 novembre

Soccer Story (Cloud, Console, e PC) – 29 novembre

Warhammer 40,000: Darktide (PC) – 30 novembre

Tra i DLC e i principali aggiornamenti dei giochi disponibili nel servizio vengono segnalati The Elder Scrolls Online: Firesong (disponibile da oggi), The Elder Scrolls Online: Dark Heart of Skyrim Celebration (disponibile dal 17 al 29 novembre) e Dead by Daylight: Forged in Fog (disponibile dal 22 novembre). Dal 15 novembre disponibile anche il MVP Pack Drop 2 di Multiversus.

Da non trascurare, infine, l'aggiunta del supporto ai controlli touch per altri 15 giochi, inclusi Amnesia Collection, Amnesia Rebirth, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins e Immortals Fenyx Rising.