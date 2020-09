Xbox Game Pass: annunciati i giochi di ottobre, arrivano DOOM Eternal e Forza Motorsport 7

Dopo aver annunciato l'arrivo di EA Play in Xbox Game Pass Ultimate a novembre, Microsoft ha svelato i giochi del catalogo Game Pass della prima metà di ottobre, scopriamoli insieme.

Come promesso dal primo ottobre sarà la volta di DOOM Eternal e Drake Hollow, l'8 ottobre arriveranno invece Brutal Legend, Inkfell e Forza Motorsport 7, e questo per quanto riguarda solamente la prima parte del mese.

Xbox Game Pass Novità Ottobre 2020

DOOM Eternal (Xbox e Android) - 1 ottobre

Drake Hollow (PC) - 1 ottobre

Brutal Legend (Xbox) - 8 ottobre

Forza Motorsport 7 - (Android, PC e Xbox) - 8 ottobre

Inkfell (Xbox e PC) - 8 ottobre

Tra le altre novità di ottobre non strettamente legate al Game Pass Microsoft segnala la disponibilità del Succession Update per Black Desert, il preload di Gears Tactics per Xbox One e Xbox Series X/S, il World Update I di Microsoft Flight Simulator, l'Origins Update di No Man's Sky e l'evento The Lost Treasures of Skyrim per Elder Scrolls Online. Dal 15 ottobre invece non saranno più disponibili su Game Pass Felix the Reaper (Console e PC), Metro 2033 Redux (Console e PC), Minit (Console e PC), Saints Row IV Re-Elected (PC) e State of Mind (PC).