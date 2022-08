Xbox Game Pass: annunciati i giochi della seconda metà di agosto 2022

Anche la seconda metà di agosto si prospetta molto interessante per gli abbonati Xbox Game Pass, sopratutto grazie all'arrivo di Immortals Fenyx Rising di Ubisoft, insieme a tante altre produzioni indie e AA di discreto spessore.

Tra i giochi in arrivo segnaliamo anche Exapunks, Midnight Fight Express e Commandos 3 HD Remaster al day one.

Xbox Game Pass novità agosto 2022

Coffee Talk (Cloud, Console, PC) - Disponibile ora

Midnight Fight Express (Cloud, Console, PC) – 25 agosto

Exapunks (PC) – 25 agosto

Opus Echo of Starsong Full Bloom Edition (Console, PC) – 25 agosto

Commandos 3 HD Remaster (Cloud, Console, PC) – 30 agosto

Immortality (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 30 agosto

mmortals Fenyx Rising (Cloud, Console, PC) – 30 agosto

Tinykin (Console e PC) ID@Xbox – 30 agosto

I seguenti giochi guadagnano invece la compatibilità con i controlli Touch su smartphone e tablet via Cloud:

Chorus

Paw Patrol The Movie

Adventure City Calls

Coffee Talk

Skate

Dragon Age 2

Star Wars Squadrons

Dragon Age Origins

Super Mega Baseball 3

Floppy Knights

TMNT Shredder's Revenge

Matchpoint

Turbo Golf Racing

MLB The Show 22

Turnip Boy Commits Tax Evasion

My Friend Peppa Pig

Two Point Campus

Infine dal 31 agosto non saranno più disponibili i seguenti titoli:

Elite Dangerous (Cloud, Console), Hades (Cloud, Console, PC), Myst (Cloud, Console, PC), NBA 2K22 (Cloud e Console), Signs of the Sojourner (Cloud, Console, PC), Spiritfarer (Cloud, Console, PC), Twelve Minutes (Cloud, Console, PC), Two Point Hospital (Cloud, Console, PC), What Remains of Edith Finch (Cloud, Console, PC) e World War Z (Cloud, Console, PC).