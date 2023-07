Xbox Game Pass: annunciati i giochi della seconda metà di luglio, tre sono disponibili

Dopo aver presentato la rinnovata offerta di Xbox Game Pass Core che tra le altre cose sancisce la fine del ciclo vitale di Xbox Live Gold, Microsoft annuncia la lista definitiva dei giochi che si aggiungono al catalogo del servizio di gaming on demand nella seconda metà di luglio.

Tra i titoli a cui otterrete accesso nella seconda metà del mese in quanto abbonati a Xbox Game Pass troviamo The Cave, Celeste, Figment 2 Creed Valley e The Wandering Village. Andiamo di seguito a riportarvi l'elenco integrale con tanto di piattaforme di riferimento e data di lancio.

Techtonica (Game Preview) (Cloud, Console, e PC) - Disponibile Ora

Toem (Cloud, Console, e PC) - Disponibile Ora

The Cave (Cloud e Console) - Disponibile Ora

Maquette (Console and PC) – 19 luglio

Figment 2: Creed Valley (Cloud, Console, e PC) – 20 luglio

The Wandering Village (Cloud, Console, e PC) – 20 luglio

Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 25 luglio

Venba (Console e PC) – 31 luglio

Celeste (Cloud, Console, e PC) – 1 agosto

Come avrete notato, potete già da oggi mettere in download Techtonica, Toem e The Cave in caso siate interessati a questi titoli. Bisognerà invece attendere sino al primo agosto per mettere le mani su Celeste, perla della scena videoludica indipendente che ai The Game Awards 2018 contese il premio di Gioco dell'Anno a produzioni ben più blasonate come God of War e Red Dead Redemption 2.