Xbox Game Pass: annunciati i giochi della seconda metà di novembre, c'è anche Persona

Il leak del solito billbil-kun aveva già anticipato i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio di gaming on demand, ma ecco l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, che svela la lineup dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di novembre.

Come apprendiamo dalle pagine di Xbox Wire, al catalogo di Xbox Game Pass si aggiungeranno nei prossimi giorni titoli come Persona 5 Tactica, il nuovo spin-off di stamp strategico della celebre serie JRPG di Atlus, e Dune: Spice Wars, RTS basato sul romanzo fantascientifico di Frank Herbert che recentemente è stato portato al cinema da Denis Villeneuve. Di seguito vi andiamo a riportare l'elenco dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass durante la seconda metà del mese:

Coral Island (Cloud e Xbox Series X|S) - Disponibile ora

Persona 5 Tactica (Cloud, Console, e PC) – 17 novembre

Dune: Spice Wars (Cloud e Console) – 28 novembre

Rollerdrome (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) – 28 novembre

Oltre a questo, sono disponibili da oggi anche tre nuovi DLC/update per altrettanti giochi disponibili nel catalogo. Stiamo parlando del gigantesco update di Grounded: Make It and Break It, Microsoft Flight Simulator World Update XV: Nordics & Greenland, e Valorant: Time to Duel or Die with Agent Iso in Episode_07 // Act III. Cosa ne pensate delle aggiunte di Xbox Game Pass per la seconda metà di novembre?