Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di settembre, c'è anche Aragami 2

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di settembre, come sempre ci troviamo di fronte ad un fiume di giochi con ben tredici nuovi titoli in arrivo, otto dei quali novità assolute disponibili al day one.

Il 15 settembre arriva Flynn Son of Crimson (Cloud, Console e PC) mentre il giorno successivo sarà la volta di Superliminal (Cloud, Console e PC) SkateBird (Cloud, Console e PC) e I Am Fish (Cloud, Console e PC), il 17 settembre invece spazio ad Aragami 2 (anche questo disponibile su Xbox, PC e Cloud). Il 23 settembre arrivano Lost Words Beyond the Page, Sable e Subnautica Below Zero tutti disponibili su Cloud, Xbox e PC, lo stesso giorno sarà disponibile anche Tainted Grail Conquest su PC.

Il 28 settembre debutta Lemnis Gate per Xbox e PC, il 30 settembre è la volta di Unsighted per PC e Xbox e infine il primo ottobre arriva Phoenix Point su console della famiglia Xbox. Questo mese vengono aggiunti anche i controlli touch su Cloud a 11 giochi:

Blinx The Time Sweeper

Crimson Skies High Road to Revenge

Cris Tales

Halo Spartan Assault

Halo Wars Definitive Edition

Halo Wars 2

Last Stop

Omno

Raji An Ancient Epic

The Medium

Tropico 6

Infine il 30 settembre i seguenti giochi abbandoneranno il Game Pass: Drake Hollow (Cloud, Console, e PC), Ikenfell (Cloud, Console e PC), Night in the Woods (Cloud, Console e PC), Kathy Rain (PC) e Warhammer Vermintide II (Cloud e Console).