Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi di settembre, c'è anche Metal Hellsinger

Puntuale come ogni primo martedì del mese, Microsoft ha annunciato i nuovi giochi della prima metà di settembre 2022 in arrivo su Xbox Game Pass e PC Game Pass, una lineup interessante che include anche titoli come Disney Dreamlight Valley Founder’s Edition e Train Sim World 3.

Questo mese gli abbonati Xbox Game Pass e PC Game Pass possono scaricare tra gli altri Metal Hellsinger, Despot's Game, You Suck at Parking e DC League of Super-Pets The Adventures of Krypto and Ace.



Giochi Xbox Game Pass settembre 2022

Disney Dreamlight Valley Founder’s Edition (Cloud, Console, PC) - Disponibile ora

Opus Magnum (PC) - Disponibile ora

Train Sim World 3 (Console, PC) - Disponibile ora

Ashes of the Singularity Escalation (PC) - 13 settembre

DC League of Super-Pets The Adventures of Krypto and Ace (Cloud, Console, PC) - 13 settembre

You Suck at Parking (Cloud, Console, PC) - 14 settembre

Despot’s Game (Console, PC) - 15 settembre

Metal Hellsinger (PC e Xbox Series X|S) - 15 settembre

: A Plague Tale Innocence (Cloud, Console, PC), Aragami 2 (Cloud, Console, PC), Bug Fables The Everlasting Sapling (Cloud, Console, PC), Craftopia (Cloud, Console, PC), Final Fantasy XIII (Console, PC), Flynn Son of Crimson (Cloud, Console, PC), I Am Fish (Cloud, Console, PC), Lost Words: Beyond the Page (Cloud, Console, PC), Mighty Goose (Cloud, Console, PC), SkateBird (Cloud, Console, PC) e The Artful Escape (Cloud, Console, PC).