Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi in arrivo nel catalogo a gennaio su PC

Dopo aver svelato i giochi che usciranno dal Game Pass a fine gennaio, la divisione Xbox di Microsoft annuncia i nuovi videogiochi destinati ad approdare nel catalogo di Xbox Game Pass su PC a gennaio 2020.

Attraverso le pagine dei propri profili social, la casa di Redmond ci informa che a partire da oggi, giovedì 16 gennaio, gli abbonati a Xbox Game Pass su PC possono scaricare gratis su Windows 10 il GDR Children of Morta, una delle avventure roguelike più originali e apprezzate dagli appassionati del genere.

L'opera action ruolistica di Dead Mage e 11 Bit Studios farà da apripista per gli altri due videogiochi in arrivo nel catalogo PC del Game Pass nel corso della seconda metà del mese di gennaio, A Plague Tale Innocence e GRIS.

Come per Children of Morta, anche nel caso dell'avventura thrilling degli studi Asobo, fresca vincitrice del premio per il Best Narrative ai Game Awards 2019, e del viaggio intimistico del titolo di esordio di Nomada Studios, gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft potranno effettuarne il download gratuito sul proprio PC Windows 10.

Se desiderate approfondire la conoscenza di questi tre titoli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Children of Morta, alla recensione di A Plague Tale Innocence e, per ultima ma decisamente non per ordine di importanza, alla recensione di GRIS.