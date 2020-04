Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi in arrivo ad aprile su Xbox One e PC

Come promesso, durante la prima puntata di Inside Xbox del 2020 Microsoft ha svelato i giochi in arrivo nei cataloghi di Xbox Game Pass per console e PC durante la prima parte di aprile.

Xbox One

Alvastia Chronicles (9 aprile)

Journey to the Savage Planet (9 aprile)

PC

Football Manager 2020 (prossimamente)

Alvastia Chronicles (prossimamente)

Mistover (prossimamente)

Stranger Things 3: The Game (prossimamente)

Tra i nuovi giochi in arrivo spiccano senza ombra di dubbiosu Xbox One, titolo di recente pubblicazione che tanto è piaciuto al nostro Francesco Fossetti (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la sua recensione di Journey to the Savage Planet ) esu PC, che contribuirà a rendere più piacevole l'attesa per la ripartenza dei campionati.

I giochi summenzionati andranno quindi ad unirsi a NieR: Automata BECOME AS GODS Edition (Xbox One), Totally Reliable Delivery Service (Xbox One) e Overcooked! 2 (PC), che si sono già uniti al catalogo di Xbox Game Pass all'inizio di questo mese. In futuro, inoltre, è previsto l'arrivo di Yakuza Kiwami! La data precisa verrà rivelata in seguito.

Alcuni titoli arrivano, altri si preparano ad andarsene. Prima di lasciarvi, ci teniamo a segnalare che nelle prossime settimane Xbox Game Pass saluterà ben 8 giochi, tra cui spiccano Prey (PC e Xbox One) e Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Xbox One). Prosegue, intanto, l'offerta di Amazon.it che permette di acquistare 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a metà prezzo.